В России от коронавируса скончались еще 124 человека

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 124 пациента, следует из данных оперативного штаба.



Большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге – 27 и Москве – 14.



Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 247 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 765 437 человек, из них вылечились 546 863 пациента.