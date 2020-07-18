[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России от коронавируса скончались еще 124 человека

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 124 пациента, следует из данных оперативного штаба.

Большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге – 27 и Москве – 14.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 247 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 765 437 человек, из них вылечились 546 863 пациента.

Новости по теме:

print
  • Число жертв коронавируса в Узбекистане достигло 80 человек
  • Для Ташкента власти закупили 50 автомобилей Damas и 40 аппаратов ИВЛ
  • В Узбекистане родители смогут оценить процесс приёма в школы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com