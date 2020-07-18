Видео — Во Франции горит один из крупнейших готических соборов
- Азия и мир, происшествия
- 14:09, 18 июля 2020
- Просмотров: 3802
CentralAsia (CA) - В городе Нант на западе Франции горит собор Святых Петра и Павла. Как сообщают местные СМИ, пожар был замечен внутри здания в 7:30 утра.
На месте происшествия работает пожарная служба. Причины пожара пока неизвестны.
Строительство собора Святых Петра и Павла было завершено в конце XIX века. Он является одним из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции.
Видео Porter Medium:
Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020