[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — Во Франции горит один из крупнейших готических соборов
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В городе Нант на западе Франции горит собор Святых Петра и Павла. Как сообщают местные СМИ, пожар был замечен внутри здания в 7:30 утра.

На месте происшествия работает пожарная служба. Причины пожара пока неизвестны.

Строительство собора Святых Петра и Павла было завершено в конце XIX века. Он является одним из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции.

Видео Porter Medium:

print
  • 77-й смертельный случай. 62-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Ташкенте
  • В Туркменистан доставлен гуманитарный груз ВОЗ, состоящий из респираторов, масок и очков
  • В США снова зарегистрирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com