Видео — Во Франции горит один из крупнейших готических соборов

CentralAsia (CA) - В городе Нант на западе Франции горит собор Святых Петра и Павла. Как сообщают местные СМИ, пожар был замечен внутри здания в 7:30 утра.

На месте происшествия работает пожарная служба. Причины пожара пока неизвестны.

Строительство собора Святых Петра и Павла было завершено в конце XIX века. Он является одним из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции.

Видео Porter Medium:

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020