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  18 июля 2020
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В соборе во Франции могли устроить поджог
кадр из видео
кадр из видео
Предыстория: Видео — Во Франции горит один из крупнейших готических соборов

CentralAsia (CA) -  Прокурор французского города Нант Пьер Сен, в котором сегодня загорелся собор святых Петра и Павла, заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает РИА Новости.

Как сообщил, директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ огонь в соборе локализован. На месте работали 104 пожарных и 45 машин.

Отмечается, что в соборе было зафиксировано три очага возгорания, открыто судебное расследование.

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