В соборе во Франции могли устроить поджог
- Азия и мир, общество
- 15:22, 18 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Прокурор французского города Нант Пьер Сен, в котором сегодня загорелся собор святых Петра и Павла, заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает РИА Новости.
Как сообщил, директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ огонь в соборе локализован. На месте работали 104 пожарных и 45 машин.
Отмечается, что в соборе было зафиксировано три очага возгорания, открыто судебное расследование.