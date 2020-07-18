В соборе во Франции могли устроить поджог

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CentralAsia (CA) - Прокурор французского города Нант Пьер Сен, в котором сегодня загорелся собор святых Петра и Павла, заявил, что это мог быть намеренный поджог, сообщает РИА Новости.

Как сообщил, директор пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ огонь в соборе локализован. На месте работали 104 пожарных и 45 машин.

Отмечается, что в соборе было зафиксировано три очага возгорания, открыто судебное расследование.