В Беларуси число зараженных коронавирусом достигло 65 782

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CentralAsia (CA) - В Беларуси за сутки зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом, скончались 4 человека. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 65 953 случая коронавируса, всего проведено 1 183 007 тестов. Общее количество жертв Covid-19 составляет 495 человек, выздоровели 57 856 пациентов.