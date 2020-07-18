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  18 июля 2020
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Над Нью-Йорком пролетел самолет с надписью «Диктатор Туркменистана — SOS»
Фото: Turkmen.news
Фото: Turkmen.news

CentralAsia (TM) -  Активисты в Нью-Йорке – граждане Туркменистана, запустили над городом самолет, который тянул огромный портрет президента Гурбангулы Бердымухамедова, туркменский флаг и надпись «Диктатор Туркменистана — SOS». Эта акция – одна из многих акций протеста граждан Туркменистана против президента и его политики, пишет Turkmen.news.

Изначально активисты готовились провести митинг перед штаб-квартирой ООН 29 июля на тему коронавируса в Туркменистане, однако власти города из-за действующего карантина заявки на проведение политических акций не рассматривают.

Как сообщили активисты, 29 июля очередной протест планируется в Вашингтоне — перед зданием Конгресса США и посольством Туркменистана.


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