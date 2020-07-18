81-ая смерть от коронавируса зафиксирована в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 49-летний мужчина скончался от коронавируса, сообщила 18 июля пресс-служба Минздрава.

У жителя Шайхонтохурского района столицы 14 июля был подтверждён диагноз COVID-19, и его госпитализировали в НИИ вирусологии.

Пациенту был поставлен диагноз «тяжёлое течение COVID-19, двусторонняя пневмония». У пациента также были такие болезни, как гипертония, артериальная гипертензия.

17 июля, несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности 4 степени и полиорганной недостаточности.