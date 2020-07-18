Генсек ООН о Сovid-19: все мы плывем по одному морю, но кто-то – на яхте, а кто-то – цепляясь за обломки

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш сегодня заявил, что пандемия коронавируса усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете.

Он перечислил проблемы, с которыми во время пандемии сталкивается каждая страна.

«Микроскопический вирус фактически поставил нас на колени. Пандемия ясно продемонстрировала хрупкость мира. Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы», – сказал он.

По словам генсека ООН, мир переживает глубочайший глобальный спад экономики со времен Второй мировой войны и самое масштабное падение доходов мирового населения с 1870 года. Из-за пандемии еще сто миллионов человек могут оказаться в крайней нищете; голод может достичь исторических масштабов.

«COVID-19 сравнивают с рентгеновским снимком, выявляющим переломы в хрупком скелете общества, которое мы построили. Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире, без расизма; миф о том, что все мы «находимся в одной лодке.

Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки», - приводит слова Гуттериша официальный сайт организации.