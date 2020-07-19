Обновлен рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса в мире

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения за последние сутки зарегистрировала около 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в мире, скончались 7360 пациентов.

Этот показатель стал суточным максимумом заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий рекорд зафиксировали вчера — 238 тысяч человек, более 5 тыс. умерших.



Общее число случаев заражения в мире превысило 14,4 миллионов, скончались более 600 тыс. пациентов. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.