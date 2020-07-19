В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 728 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 258 / 90;
- город Алматы - 220 / 63;
- Атырауская область - 184 / 129;
- Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;
- Жамбылская область - 121 / 43;
- Карагандинская область - 118 / 41;
- Западно-Казахстанская область - 103 / 58;
- Павлодарская область - 92 / 45;
- Алматинская область - 78 / 52;
- Северо-Казахстанская область - 63 / 15;
- Костанайская область - 55 / 31;
- Акмолинская область - 50 / 27;
- Кызылординская область - 49 / 9;
- город Шымкент - 47 / 33;
- Туркестанская область - 40 / 19;
- Актюбинская область - 23 / 11;
- Мангистауская область - 2 / 2.
Таким образом, всего в стране выявлено 70 339 случаев заражения коронавирусом.