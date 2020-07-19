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  19 июля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 728 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 258 / 90;

- город Алматы - 220 / 63;

- Атырауская область - 184 / 129;

- Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;

- Жамбылская область - 121 / 43;

- Карагандинская область - 118 / 41;

- Западно-Казахстанская область - 103 / 58;

- Павлодарская область - 92 / 45;

- Алматинская область - 78 / 52;

- Северо-Казахстанская область - 63 / 15;

- Костанайская область - 55 / 31;

- Акмолинская область - 50 / 27;

- Кызылординская область - 49 / 9;

- город Шымкент - 47 / 33;

- Туркестанская область - 40 / 19;

- Актюбинская область - 23 / 11;

- Мангистауская область - 2 / 2.

Таким образом, всего в стране выявлено 70 339 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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