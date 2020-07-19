Президент Ирана заявил о 25 миллионах зараженных коронавирусом в стране

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Хасан Роухани 18 июля во время своего телеобращения заявил, что с начала эпидемии в стране коронавирусом могло заразиться около 25 миллионов человек.

«Согласно новым исследованиям Министерства здравоохранения, сейчас в стране около 25 миллионов человек заразились этим вирусом и около 14 тысяч человек скончались», - сказал президент.

По словам Роухани, сейчас 200 тыс. пациентов находятся по медицинским наблюдением, он добавил, что в ближайшее время это число удвоится.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ирана на 18 июля, в стране зарегистрировано 271 606 случаев заражения и 13 979 скончавшихся.