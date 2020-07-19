[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Ирана заявил о 25 миллионах зараженных коронавирусом в стране
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент Ирана Хасан Роухани 18 июля во время своего телеобращения заявил, что с начала эпидемии в стране коронавирусом могло заразиться около 25 миллионов человек.

«Согласно новым исследованиям Министерства здравоохранения, сейчас в стране около 25 миллионов человек заразились этим вирусом и около 14 тысяч человек скончались», - сказал президент.

По словам Роухани, сейчас 200 тыс. пациентов находятся по медицинским наблюдением, он добавил, что в ближайшее время это число удвоится.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ирана на 18 июля, в стране зарегистрировано 271 606 случаев заражения и 13 979 скончавшихся.

print
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч
  • Ученые полагают, что коллективного иммунитета к Covid-19 нет
  • В Беларуси число зараженных коронавирусом достигло 65 782


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com