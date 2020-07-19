В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 43 тысячи

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 641 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 43 029 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 5437;
- Алматы - 5288;
- Нур-Султан - 5203;
- Карагандинская область - 4403;
- Западно-Казахстанская область - 3619;
- Шымкент - 2769;
- Алматинская область - 2429;
- Восточно-Казахстанская область - 2160;
- Туркестанская область - 1763;
- Мангистауская область - 1581;
- Кызылординская область - 1471;
- Акмолинская область - 1363;
- Жамбылская область - 1331;
- Северо-Казахстанская область - 1203;
- Актюбинская область - 1171;
- Павлодарская область - 959;
- Костанайская область - 879.
Коронавирус в Казахстане
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