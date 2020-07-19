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  19 июля 2020
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В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 43 тысячи
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 641 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 43 029 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 5437;

- Алматы - 5288;

- Нур-Султан - 5203;

- Карагандинская область - 4403;

- Западно-Казахстанская область - 3619;

- Шымкент - 2769;

- Алматинская область - 2429;

- Восточно-Казахстанская область - 2160;

- Туркестанская область - 1763;

- Мангистауская область - 1581;

- Кызылординская область - 1471;

- Акмолинская область - 1363;

- Жамбылская область - 1331;

- Северо-Казахстанская область - 1203;

- Актюбинская область - 1171;

- Павлодарская область - 959;

- Костанайская область - 879.

Коронавирус в Казахстане
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