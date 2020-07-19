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  19 июля 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом увеличилось на 243
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 19 июля в Узбекистане количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 16 429 (+243).

Из новых случаев 45 были выявлены среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 77 — в Ташкенте, 36 — в Андижанской области, 22 — в Наманганской области, 18 — в Ташкентской области, 17 — в Бухарской области, 15 — в Сырдарьинской области, 9 — в Самаркандской области, 3 — в Сурхандарьинской области и 1 в Джизакской области.

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