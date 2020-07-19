ВОЗ заявила, что Бразилия вышла на плато по коронавирусу

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по коронавирусной инфекции и ситуация в стране стабилизировалась.

По оценкам специалистов ВОЗ, суточный прирост заразившихся коронавирусом в Бразилии стабилизировался на отметке в 40 - 45 тыс. человек. К настоящему времени всего в стране насчитывается более 2 млн заболевших.

«Никаких гарантий того, что пандемия пойдет на спад самостоятельно, нет. Об этом свидетельствуют примеры целого ряда стран. У Бразилии появился шанс воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса», - заявил Майкл Райан.

Ранее сообщалось о положительном результате на коронавирус у президента страны Жаира Болсонару.