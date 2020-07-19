В китайском городе Урумчи ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса
- Азия и мир, общество
- 12:12, 19 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Власти города Урумчи Синьцзян-Уйгурского района в Китае ввели военное положение из-за новой вспышки Covid-19.
Такое решение принято после выявления 16 новых случаев заражения 17 июля.
Жителей города просят не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а если все же требуется уехать, то обязали брать анализы. Врачи намерены провести тестирование на бесплатной основе для всех жителей города. Также отменены большинство авиарейсов.
По данным Worldometers, на данный момент в Китае зарегистрировано 83 660 случаев заражения коронавирусом, скончались 4634 человека.