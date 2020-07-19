В китайском городе Урумчи ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти города Урумчи Синьцзян-Уйгурского района в Китае ввели военное положение из-за новой вспышки Covid-19.

Такое решение принято после выявления 16 новых случаев заражения 17 июля.

Жителей города просят не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а если все же требуется уехать, то обязали брать анализы. Врачи намерены провести тестирование на бесплатной основе для всех жителей города. Также отменены большинство авиарейсов.

По данным Worldometers, на данный момент в Китае зарегистрировано 83 660 случаев заражения коронавирусом, скончались 4634 человека.