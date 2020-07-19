В Казахстане предложили продлить карантин до конца года

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CentralAsia (KZ) - Доктор медицинских наук, академик НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в программе «Интервью» на телеканале Atameken Business, комментируя усложняющуюся ситуацию с коронавирусом в Казахстане и мире, предложил продлить карантин в стране до конца года.

Он считает, что с пандемией коронавируса можно бороться только с помощью карантина.

«К счастью, заболевание в 70 процентах случаев малосимптомное или бессимптомное. Но поток этих 30, 20 или даже 10 процентов, которые поступают в клиники страны, оказался слишком большим для нашего здравоохранения. Продление карантина - очень правильная мера. С моей точки зрения, он должен быть продлен до конца года. Мы можем много стадионов покрыть койками. Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей... С пандемией можно бороться только при помощи карантина», - заявил он.

По последним данным в Казахстане коронавирус выявлен у 70 339 человек, скончались 464 пациента.

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