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  19 июля 2020
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В России число случаев коронавируса превысило 770 тысяч

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1514 (24,8%). Таким образом, на данный момент в России нарастающим итогом выявлено 771 546 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 24,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 314 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 273,7 тыс. человек.

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