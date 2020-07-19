В России за сутки от коронавируса скончались меньше ста человек

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 95 человек, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге – 26 и Москве – 14.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 342 человека. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 771 546 человек, из них выздоровели 550 344 пациента, под медицинским наблюдением остаются 273,7 тыс. человек.