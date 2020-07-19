Задержан один человек в рамках расследования дела о пожаре в соборе во Франции
- Азия и мир, общество
- 15:20, 19 июля 2020
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CentralAsia (CA) - После пожара в соборе святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции полиция задержала одного человека. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Задержан 39-летний мужчина, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.
Как сообщили в прокуратуре, на данной стадии речь идет только о проверке. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».
Пожар произошел вчера утром в городе Нант, в одном из крупнейших готических соборов Франции. Прокуратура города заявила, что это мог быть намеренный поджог.