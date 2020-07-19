Ученые заявили, что подростки с коронавирусом заражают окружающих чаще, чем взрослые

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CentralAsia (CA) - В Южной Корее проведено исследование, согласно которому ученые заявили, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус на одном уровне со взрослыми или чаще. Об этом пишет газета Washington Post.

Уточняется, что дети младшего возраста примерно вдвое реже заражают. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых.

Выдвинута также другая гипотеза: дети меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.

Исследователи пришли к выводу, что подростки могут заразить других даже с большей вероятностью, чем взрослые.

Это может быть связано с их поведением: ростом они сравнялись со взрослыми, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.