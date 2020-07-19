В Нур-Султане строгие карантинные меры продлены до 2 августа

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана жесткие карантинные ограничения продлены до 2 августа. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

Так, согласно документу, строгий карантин в городе действует с 19 июля 00:00 до 2 августа.

- запрещено проводить массовые, семейные, памятные мероприятия;

- проведение спортивных тренировок допускается только в индивидуальном порядке и только на открытом воздухе;

- передвигаться с места работы и обратно, посещать парки и набережные;

- прогуливаться во дворах можно поодиночке или в группах не более 3 человек;

- при посещении общественных мест необходимо носить маски и использовать антисептики.

Продуктовые магазины в домах должны работать в будние и выходные дни с 09:00 до 20:00. Кафе и рестораны должны работать только на открытом воздухе с числом посадочных мест до 30, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при этом запрещено проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, с графиком работы в будние и выходные дни с 10:00 до 20:00. Общественный транспорт не будет работать.

Введен запрет на работу торгово-развлекательных центров (за исключением аптек и мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, реализующих продукты питания, расположенных в них), торговых домов, торговых центров. Будет действовать запрет на работу образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.

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