Антиправительственные митинги в Хабаровске стали крупнейшими в истории Дальнего Востока

CentralAsia (KG) - Люди в Хабаровске и Владивостоке (города Дальнего Востока России) снова вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора региона, на них собралось 10 тысяч граждан, многие пришедшие хотят, чтобы суд над Сергеем Фургалом проходил здесь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Спутник.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора Фургала. Они уже идут 8 день подряд.

Фургала представляет партию ЛДПР и на выборах осенью 2018 года победил кандидата «Единой России» Вячеслава Шпорта. Он также весной 2019 года выиграл выборы в законодательную думу Хабаровского края – из 36 мест 30 принадлежат его сторонникам.



Основные протесты жителей региона направлены против «центра», то есть Москвы. По оценкам независимых экспертов, на митинге 18 июля принятии участие 30 тыс. человек. По данным корреспондента газеты Коммерсант, на митинге участвовали 50 тыс. человек.





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