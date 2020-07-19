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  19 июля 2020
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

CentralAsia (KG) -  Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера, заявив, что их распространители не дождутся такого.

«Традиционное - не дождётесь», - сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он госпитализирован. В этих сообщениях также отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

В пятницу Лукашенко впервые лично встретился с Мишустиным, который принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице. Встреча продлилась около полутора часов. Затем белорусский лидер провел встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, а после - с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым.

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