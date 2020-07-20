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  20 июля 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 6878 человек
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Общее количество зараженных в стране с начала пандемии достигло 6878, из них вылечились 5578 (81%) человек, скончались 57 пациентов.

За последние сутки 168 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 49 человек выписаны после излечения.

На данный момент в 85 больницах республики мобилизованы более 7,5 тыс. врачей и 25 тыс. средних медицинских работников, говорится в сообщении ведомства.

Коронавирус в Таджикистане
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