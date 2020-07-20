В России завершаются клинические испытания вакцины против коронавируса

CentralAsia (CA) - В России клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной при участии Минобороны, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.



«В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек», - сказал он.



Он также добавил, что ученым еще предстоит аналитическая работа над составлением итоговых отчетов, представлением результатов и государственная регистрация вакцинного препарата.

Министерство здравоохранения России 16 июня одобрило клинические испытания российского препарата для профилактики COVID-19. Сначала вакцина была введена 18 добровольцам.