В «Узэкспоцентре» развернули распределительный центр для пациентов с COVID-19

CentralAsia (UZ) - На площадках выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в Ташкенте разворачивается распределительный центр первой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус.

Он будет предназначен для приема пациентов с подозрением на COVID-19, определения точного диагноза и степени тяжести заболевания, оказания первой помощи и распределения по клиникам. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на свой источник в столичной администрации, инициатива создания распределительного центра принадлежит мэру Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, который недавно получил выговор от президента Мирзияева за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице.

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, 19 июля генпрокурор Нигматилла Юлдашев и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев изучили условия в «Узэкспоцентре».

Вместимость центра составит 500 койко-мест. Он будет предназначен для приема пациентов с подозрением на COVID-19, определения точного диагноза и степени тяжести заболевания, оказания первой помощи и распределения по клиникам.

Сообщается, что затраты на возведение и оснащение распределительного центра будут покрываться не за счет бюджетных средств. Об источниках финансирования инициативы мэра Ташкента ничего не сообщается.

На видеозаписях, распространившихся в различных Telegram-группах, можно увидеть койко-места, установленные в павильонах «Узэкспоцентра».

Ранее, 13 июля, директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов сообщал, что 16 медучреждений в Ташкенте, где для пациентов с Covid-19 отведены 3580 коек, полностью переполнены.

Неделю назад также было официально сообщено, что введенный в строй новый инфекционный стационар в Зангиатинском районе Ташкентской области на 1000 коек заполнился спустя неделю после того, как начал принимать больных COVID-19.

15 июля президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

В ходе совещания глава государства объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 00:00 20 июля число заболевших коронавирусной инфекцией пациентов в Узбекистане составляет 16 752.

Однако реальное число заболевших коронавирусом может быть намного больше, чем зафиксировано в официальной статистике.

Среди узбекистанцев участились жалобы на то, что пациенты с температурой не могут сдать тест на коронавирус, скорая помощь приезжает на место вызова с опозданием, а сдавшим тест на COVID-19 приходится долго ждать свои результаты.