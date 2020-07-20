На утро 20 июля в Казахстане выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 706 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 226 / 100;
- город Алматы - 221 / 105;
- Карагандинская область - 148 / 62;
- Атырауская область - 130 / 94;
- Восточно-Казахстанская область - 112 / 36;
- Павлодарская область - 106 / 12;
- Жамбылская область - 104 / 58;
- Западно-Казахстанская область - 95 / 43;
- Северо-Казахстанская область - 69 / 19;
- Костанайская область - 56 / 40;
- Акмолинская область - 52 / 29;
- город Шымкент - 43 / 22;
- Алматинская область - 43 / 33;
- Мангистауская область - 42 / 36;
- Туркестанская область - 20 / 6;
- Кызылординская область - 19 / 9;
- Актюбинская область - 13 / 2.
Таим образом, всего в стране на данный момент выявлено 71 838 случаев заболевания коронавирусом.