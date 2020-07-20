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  20 июля 2020
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На утро 20 июля в Казахстане выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1499 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 706 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 226 / 100;

- город Алматы - 221 / 105;

- Карагандинская область - 148 / 62;

- Атырауская область - 130 / 94;

- Восточно-Казахстанская область - 112 / 36;

- Павлодарская область - 106 / 12;

- Жамбылская область - 104 / 58;

- Западно-Казахстанская область - 95 / 43;

- Северо-Казахстанская область - 69 / 19;

- Костанайская область - 56 / 40;

- Акмолинская область - 52 / 29;

- город Шымкент - 43 / 22;

- Алматинская область - 43 / 33;

- Мангистауская область - 42 / 36;

- Туркестанская область - 20 / 6;

- Кызылординская область - 19 / 9;

- Актюбинская область - 13 / 2.

Таим образом, всего в стране на данный момент выявлено 71 838 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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  • На утро 20 июля в Казахстане выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса
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