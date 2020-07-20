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  20 июля 2020
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В Узбекистане объявлен срочный набор медсестер для больных коронавирусом с зарплатой $1500

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане объявлен срочный набор медсестер в клинику в Зангиатинском районе, под Ташкентом, где находятся больные короноавирусом.

В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 начат срочный набор медсестёр в новую клинику Зангиатинского района Ташкентской области, куда размещают больных коронавирусом.

Как сообщили местные СМИ, график работы медсестёр составляет 14 дней, заработная плата - 15 млн сумов (1468 долларов США).

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 16752 случаев коронавируса. Из них продолжают лечение 7386 человек. В настоящее время в стране 62 304 человека находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине, а 22 159 человек находятся под медицинским наблюдением в стационарном карантине.

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