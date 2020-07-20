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  20 июля 2020
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В Китае за сутки выявлено 22 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 — локальные, 5 — завозные. Об этом 20 июля сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зафиксированы 13 бессимптомных носителей вируса.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заражены 83 682 человека, из них вылечились 78 799 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 249 пациентов.

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