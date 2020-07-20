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  20 июля 2020
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В Казахстане число вылечившихся от Covid-19 выросло до 43 401 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане еще 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 43 401 человека, следует из данных оперативного штаба.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Атырауская область - 5553;

- Алматы - 5288;

- Нур-Султан - 5223;

- Карагандинская область - 4457;

- Западно-Казахстанская область - 3655;

- Шымкент - 2770;

- Алматинская область - 2429;

- Восточно-Казахстанская область - 2179;

- Туркестанская область - 1826;

- Мангистауская область - 1583;

- Кызылординская область - 1498;

- Акмолинская область - 1363;

- Жамбылская область - 1345;

- Северо-Казахстанская область - 1203;

- Актюбинская область - 1172;

- Павлодарская область - 970;

- Костанайская область - 887.

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