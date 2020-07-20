В Казахстане число вылечившихся от Covid-19 выросло до 43 401 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане еще 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 43 401 человека, следует из данных оперативного штаба.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Атырауская область - 5553;
- Алматы - 5288;
- Нур-Султан - 5223;
- Карагандинская область - 4457;
- Западно-Казахстанская область - 3655;
- Шымкент - 2770;
- Алматинская область - 2429;
- Восточно-Казахстанская область - 2179;
- Туркестанская область - 1826;
- Мангистауская область - 1583;
- Кызылординская область - 1498;
- Акмолинская область - 1363;
- Жамбылская область - 1345;
- Северо-Казахстанская область - 1203;
- Актюбинская область - 1172;
- Павлодарская область - 970;
- Костанайская область - 887.