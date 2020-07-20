Администрация Ташкента приобрела 27 новых машин скорой помощи Isuzu

CentralAsia (UZ) - Администрация Ташкента закупила 27 новых скорых машин ISUZU AMBULANCE для распределительного центра первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус, сообщили местные СМИ.

Новые автомобили скорой помощи будут переданы в распределительный центр первой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус, который расположен в выставочном комплексе "Узэкспоцентр".

Сообщается, что машины оборудованы новейшими технологиями, даже системой ИВЛ. Врачи в них могут оказывать медицинскую помощь на ходу.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте на площадках выставочного комплекса «Узэкспоцентр» в Ташкенте разворачивается распределительный центр первой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус. Он будет предназначен для приема пациентов с подозрением на COVID-19, определения точного диагноза и степени тяжести заболевания, оказания первой помощи и распределения по клиникам.