Группа иностранцев покинула Туркменистан чартерным рейсом

CentralAsia (TM) - Около 100 индийских специалистов, работавших в Туркменистане в различных иностранных строительных компаниях, были эвакуированы сегодня, 18 июля, чартерным рейсом авиакомпании Spice Jet по маршруту Туркменабад-Дели. Об этом сообщает turkmen.news.



Это уже второй подобный рейс, увозящий экспатов на родину: 10 дней назад самолет авиакомпании Turkish airlines по заказу французской строительной компании «Буиг» также из Туркменабада вывез около 150 иностранцев и их семьи.

Источник издания сообщил, что рейс в Дели организовало посольство Индии в Ашхабаде. Основной причиной стал тот факт, что сроки рабочих контрактов и виз у индийских специалистов давно истекли плюс ко всему складывающаяся эпидемиологическая ситуация в Туркменистане, когда непонятно, есть в стране COVID-19 или его нет.

По сообщениям источников, эти два чартера, что эвакуируют своих работников, далеко не последние. В самое ближайшее время очередная группа экспатов покинет Туркменистан.