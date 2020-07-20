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  20 июля 2020
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В Великобритании пациентка боролась с коронавирусом рекордные 130 дней
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В одной из больниц Великобритании 35-летняя Фатима Бридл через 130 рекордных дней борьбы с коронавирусом идет на восстановление, пишет британская газета Daily Mail.

Бридл почувствовала себя плохо сразу после того, как прибыла из Марокко, 6 марта. У ее мужа были замечены первые симптомы коронавируса, после чего, 12 марта она сама отправилась в больницу.

Из-за ухудшения состояния здоровья женщина была подключена к аппарату ИВЛ, на аппарате пациентка провела 105 дней. 18 марта Фатима была переведена в реанимацию, она провела 40 дней в коме, борясь с пневмонией, коронавирусом и сепсисом.

Вскоре ее способность самостоятельно дышать возросла до 40%, а сейчас это составляет 70%. На данный момент женщина передвигается с помощью ходунков и теперь вынуждена жить с одним рабочим легким.

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