Кандидат в президенты США Джо Байден по популярности опережает Трампа на 15%

Джо Байден. Фото: Richard Drew / AP

CentralAsia (CA) - Согласно опросу, проведенному среди американцев, бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, сообщает РИА Новости.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.



Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.



Выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года.