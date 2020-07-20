[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кандидат в президенты США Джо Байден по популярности опережает Трампа на 15%
Джо Байден. Фото: Richard Drew / AP
Джо Байден. Фото: Richard Drew / AP
Предыстория: Осторожный политик с неосторожными заявлениями. Что известно о Джо Байдене — сопернике Трампа на президентских выборах США? (фото)

CentralAsia (CA) -  Согласно опросу, проведенному среди американцев, бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, сообщает РИА Новости.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.

Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане запустили Telegram-бот для помощи нуждающимся
  • Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс
  • Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Тихановская собрала в Минске многотысячный пикет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com