Кандидат в президенты США Джо Байден по популярности опережает Трампа на 15%
- Азия и мир, политика
- 10:25, 20 июля 2020
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|Предыстория: Осторожный политик с неосторожными заявлениями. Что известно о Джо Байдене — сопернике Трампа на президентских выборах США? (фото)
CentralAsia (CA) - Согласно опросу, проведенному среди американцев, бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, сообщает РИА Новости.
Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.
Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.
Выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года.