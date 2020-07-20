[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане 138 медработников задержаны за незаконную продажу лекарств

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 5 июля полиция задержала 138 медиков за незаконную продажу лекарств в стране. Об этом во время селекторного совещания президенту Касым-Жомарту Токаеву сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, сообщает Акорда.

Глава МВД доложил президенту о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер.

По его словам, МВД совместно с органами здравоохранения и местными исполнительными органами было проведено более 18 тыс. рейдов.

Изъято более 65 тыс. упаковок лекарственных препаратов, полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, которые продавались по завышенным ценам.

«Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 138 — работники медицинской сферы. Крупные партии изъяты в городе Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Караганде и Атырау. Изымаемые медицинские препараты в последующем передаются в территориальные органы здравоохранения», - сообщил он.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
  • В Казахстане число вылечившихся от Covid-19 выросло до 43 401 человека
  • Администрация Ташкента приобрела 27 новых машин скорой помощи Isuzu


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com