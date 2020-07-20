В Казахстане 138 медработников задержаны за незаконную продажу лекарств

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 5 июля полиция задержала 138 медиков за незаконную продажу лекарств в стране. Об этом во время селекторного совещания президенту Касым-Жомарту Токаеву сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, сообщает Акорда.

Глава МВД доложил президенту о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер.



По его словам, МВД совместно с органами здравоохранения и местными исполнительными органами было проведено более 18 тыс. рейдов.



Изъято более 65 тыс. упаковок лекарственных препаратов, полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, которые продавались по завышенным ценам.



«Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 138 — работники медицинской сферы. Крупные партии изъяты в городе Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Караганде и Атырау. Изымаемые медицинские препараты в последующем передаются в территориальные органы здравоохранения», - сообщил он.

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