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  20 июля 2020
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В Ашхабаде власти просят пассажиров автобусов надевать маски и перчатки

CentralAsia (TM) -  19 июля на автобусных остановках Ашхабада появились объявления с просьбой надевать в общественном транспорте медицинские маски и перчатки, держаться на дистанции не менее полутора метров от других пассажиров, а также «соблюдать санитарные нормы».

Как отмечают «Хроники Туркменистана», режим самоизоляции в городе не введен и количество пассажиров в городском транспорте не уменьшилось, что делает невозможным соблюдение указанной дистанции между людьми в автобусах.

Ношение медицинских масок и нормы социального дистанцирования как при эпидемии были введены после визита в Туркменистан миссии ВОЗ.

Власти наличие в стране заболевших коронавирусом не признают, но эксперты ВОЗ порекомендовали правительству вводить такие меры, «как если бы COVID-19 уже проник в Туркменистан».

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