Президент Турции Эрдоган посетил Айя-Софию, ставшую мечетью. Фото

Фото: Anadolu Agency

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил мечеть Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, которая до недавнего времени была музеем, пишет ВВС.

Официальное название этого памятника истории и культуры звучит теперь как «Большая мечеть Айя София».

В начале июля президент Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть. Тогда же было объявлено, что первая общая молитва должна пройти в ней 24 июля.

Власти Турции заверяют, что в свободное от молитв время в мечеть будут допускаться посетители, а лики христианских святых останутся на местах.

Однако многие деятели культуры не уверены в сохранности христианских фресок и мозаик бывшего собора. Недовольство этим решением выразили также представители Русской православной церкви.