[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Турции Эрдоган посетил Айя-Софию, ставшую мечетью. Фото
Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency
Предыстория: Президент Турции Эрдоган подписал указ о превращении собора Айя София в мечеть

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил мечеть Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, которая до недавнего времени была музеем, пишет ВВС.

Официальное название этого памятника истории и культуры звучит теперь как «Большая мечеть Айя София».

В начале июля президент Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии, после того как Госсовет страны принял решение превратить собор в мечеть. Тогда же было объявлено, что первая общая молитва должна пройти в ней 24 июля.

Власти Турции заверяют, что в свободное от молитв время в мечеть будут допускаться посетители, а лики христианских святых останутся на местах.

Однако многие деятели культуры не уверены в сохранности христианских фресок и мозаик бывшего собора. Недовольство этим решением выразили также представители Русской православной церкви.

print
  • Al Jazeera: почему нужно прекратить строительство небоскребов?
  • В китайском городе Урумчи ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса
  • В «Узэкспоцентре» развернули распределительный центр для пациентов с COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com