В Узбекистане запустили Telegram-бот для помощи нуждающимся

CentralAsia (UZ) - «Государство полностью исчерпало свой лимит доверия и надежды. Поэтому помогите ближним, если у вас есть возможность. Смерть от коронавируса страшна, но от голода еще страшнее», — пишет автор бота, блогер и основатель Telegram-канала Troll.uz Умид Гафуров.

Для помощи нуждающимся узбекистанцам создан Telegram-бот Yaqinlar («Близкие»). Он позволяет отправить просьбу о помощи или найти в радиусе нескольких километров людей, которым требуются продукты и лекарства. Помощь получили уже 77% обратившихся.

Бот запущен Telegram-каналом Troll.uz. Как подчеркивают создатели, он не является благотворительной организацией. Его участники сами выбирают, кому помочь, поэтому нет гарантии, что поддержку получат все обратившиеся. Однако, по статистике, на сегодняшний день помощь была оказана 2224 нуждающимся из 2874 человек, оставивших заявки. Еще 254 человека ждут помощи.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться в боте Yaqinlar, введя свое имя, телефон и отправив геолокацию. Пользователям, просящим о помощи, следует описать свою ситуацию и сообщить, в чем они нуждаются.

Тем участникам, которые хотят помочь, нужно выбрать любого человека из предложенного списка и связаться с ним при помощи специальной кнопки под заявкой, чтобы обговорить способ оказания помощи.