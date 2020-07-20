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  20 июля 2020
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88-ая смерть от коронавируса зафиксирована в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Еще один пациент умер от коронавируса в Ташкенте, сообщил 20 июля Минздрав республики.

60-летняя жительница Алмазарского районас диагнозом COVID-19 8 июля этого года поступила в клинику НИИ вирусологии в Ташкенте.

У женщины было диагностировано тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония. У пациентки были такие осложнения, как сепсис, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, полиорганная недостаточность.

Несмотря на реанимацию, состояние больной ухудшилось, и она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 88-ая жертва коронавируса в Узбекистане.

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