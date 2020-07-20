Al Jazeera: почему нужно прекратить строительство небоскребов?

Гонконг. Фото: gelio.livejournal.com

CentralAsia (CA) - После того, как население планеты увеличилось, а площадь сельскохозяйственных земель сократилась, «горизонтальное» строительство стало невозможным, и начался переход к «вертикальному» строительству, которое как правило, позволяет вместить больше людей в одно пространство, пишет Al Jazeera.



Теперь люди начали строить высокие небоскребы, чтобы в них жить и работать. Этому способствовало появление высоких монументов и памятников, которые были связаны с великими правителями, религиями и империями: от легендарной Вавилонской башни до великих пирамид Гизы.



Первые небоскребы появились в 80-е годы XIX века в Чикаго и Нью-Йорке. Архитектор Уильям Ле Барон Дженни построил первое высотное здание индустриальной эпохи, высотой в 12 этажей.

Американская технологическая революция (1880-1890 годы) способствовала появлению выдающихся изобретений. Архитекторы начали проектировать высотные здания, а металлургические заводы стали производить более гибкое, чем раньше железо, что позволило электрическим лифтам подниматься на высоту более десяти этажей.



Первые высокие здания в многонаселенных городах, как Париж, Лондон, Манхэттен и Гонконг, появились в деловых кварталах и ​​произвели настоящую революцию в офисной жизни, поскольку их строительство позволило сосредоточить офисы и департаменты в одном здании. Кроме того, жизнь офисных работников значительно облегчило появление трамваев, метро и железных дорог, которые ежедневно доставляли их от места проживания к месту работы и обратно. Обращаем внимание на то, что это было за десятилетия до того, как каждый работник получил возможность приобрести собственный автомобиль.



Крупнейшие города соревновались между собой, чтобы владеть самыми высокими зданиями в мире, из-за чего возросла потребность в системе вентиляции и искусственном освещении, которые имеют первостепенное значение для комфортного проживания и работы людей в этих зданиях.



Традиционные образцы декора, включая окна, уступили место элементам, характерных для небоскребов. Но с тех пор, как люди начали решать проблему народонаселения и нехватки земель, конкуренция и желание продемонстрировать прогресс и превосходство стали причиной для строительства небоскребов.



Строительство высотных зданий достигло своего апогея в 1931 году, когда были построены небоскребы Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг. Здания в стиле ар-деко уступили место небоскребам из стекла и стали, которые мы видим сегодня во всех столицах мира.





Чрезвычайно небезопасно



В то время, как инженеры пытаются построить самые высокие небоскребы в мире, архитектура пришла к выводу, что высотные здания приносят гораздо больше вреда, чем мы думаем. Потому что, строительство высотных зданий требует очень больших усилий, поскольку необходимо нивелировать колебания. Для этого требуется больше железа и бетона, а также прочный и глубокий фундамент, способный выдержать вес небоскреба.



Высотные здания потребляют много энергии для кондиционирования, освещения и лифтов, и выбросы углеводородов в атмосферу от них намного выше, чем от среднеэтажных зданий. Это означает, что, с одной стороны, высотные здания решают проблему народонаселения и офисов, а с другой стороны, они разрушают почву из-за глубоких фундаментов, а также способствуют выбросу углеводородов и других газов в атмосферу, что ускоряет процесс глобального изменения климата, с которым, как утверждают страны с самыми высокими в мире небоскребами, они борются.



Помимо этого, сейчас, в период распространения коронавируса, небоскребы стали небезопасной средой. Более того, они стали непригодны для работы, поскольку высотные здания зависят от системы кондиционирования, а она, в свою очередь, способствует передаче вируса воздушно-капельным путем. К сожалению, строители небоскребов не думали, что у природы есть свой собственный план мести.



Экологи предупреждают, что строительство небоскребов должно быть запрещено во всем мире. Они утверждают, что стекло вызывает определенные проблемы, поскольку не ограничивает поступление солнечного света в здание. Кроме того, в небоскребах нет естественной вентиляции, только система кондиционирования!



Они утверждают, что мир находится в порочном кругу строительства небоскребов. Необходимо вырваться из него, поскольку высотные здания потребляют огромное количество энергии и вносят значительный вклад в климатический кризис. Другими словами, они способствуют повышению температуры на планете.