Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс

Космический центр в Дубае

CentralAsia (KG) - Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Аппарат под названием «Аль-Амаль» («Надежда») был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима утром в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Предполагается, что космический зонд, разработанный в Космическом центре Мухаммеда бин Рашида в Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо, достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после семи месяцев полета.

Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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