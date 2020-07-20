С сегодняшнего дня во Франции ношение маски становится обязательным

CentralAsia (CA) - С понедельника во Франции на фоне опасений второй волны коронавируса ужесточаются ограничительные меры. Ношение маски становится обязательным во всех общественных местах закрытого типа, в том числе, на вокзалах и в аэропортах, в банках и на почте, в магазинах и храмах. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

Как сообщает Euronews, 14 июля в интервью, данном по случаю Дня взятия Бастилии, президент Эмманюэль Макрон заявил, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса, но власти, по его словам, к этому готовы.

В последние дни число обращений в скорую помощь больных с симптомами COVID-19 резко выросло. Только за последнюю неделю были госпитализированы более 600 человек, из них 70 сейчас находятся в реанимации. За прошедшие сутки умерли 14 инфицированных.

Новый очаги заболевания выявлены на всей территории страны. В четырех департаментах ситуация особенно тревожная: это Французская Гвиана, Майотта, Майен и Жиронда.

Индекс репродукции коронавируса, показывающий сколько в среднем людей заражает каждый инфицированный, значительно вырос на Реюньоне, в Бретани и регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

