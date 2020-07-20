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  20 июля 2020
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Мирзиёев поручил срочно доставить в Узбекистан кислородные концентраторы

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову принять меры по скорейшей доставке кислородных концентраторов и пульсоксиметров в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Об этом президент распорядился 20 июля в ходе видеоселекторного совещания по ситуации с COVID-19 в Ташкенте и столичном регионе.

«В зарубежных странах на каждого пациента с воспалением легких незамедлительно надевают специальную маску с кислородным концентратором и облегчают поступление воздуха, следят за насыщенностью крови кислородом с использованием пульсоксиметра», - говорится в сообщении.

Для завоза этого медицинского инвентаря при необходимости будет выделен специальный самолет. Президент также поручил облегчить процедуры ввоза кислородных концентраторов предпринимателями. Отмечено, что в медучреждениях столицы необходимо увеличить количество кислородных точек более чем на 1000.

Определено, что хокимият Ташкента, Министерство внутренних дел и хокимы каждого района будут отвечать за регулярное пополнение медицинских учреждений кислородом.

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