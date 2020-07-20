В больницы Узбекистана больных теперь будут принимать без справки о наличии коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане больные с подозрением на коронавирус теперь будут приниматься без справки о наличии COVID-19. До сегодняшнего дня больному коронавирусом нужно было простоять многочасовую очередь в СЭС и сдать анализ, и уже с положительными результатами анализов, которые выходили за несколько дней, он мог лечь в больницу.

Сегодня, 20 июля, на видеоселекторном совещании в Ташкенте с участием президента была критически рассмотрена текущая ситуация с пандемией, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что ситуация остается сложной. В частности, из 2136 выявленных в стране за последние четыре дня случаев 1218 (57%) приходятся на город Ташкент и столичную область.

Определен порядок приема всех пациентов с подозрением на коронавирус в лечебные учреждения без документов, подтверждающих наличие инфекции, на основании клинических признаков воспаления легких и дыхательной недостаточности.

Сообщается также, что вдобавок к 16 действующим клиникам в Ташкенте создано еще 7 провизорных клиник на 850 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Решен вопрос доплаты медицинскому персоналу этих клиник в размере 6% от месячной заработной платы за каждый рабочий день.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня в каждом медучреждении, работающем с больными коронавирусом, будут организованы кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Больницам для пациентов с коронавирусом предоставлено дополнительно 285 аппаратов ИВЛ, 155 аппаратов поддержания дыхания, 140 кислородных концентраторов и 200 функциональных коек.

Установлен порядок, в соответствии с которым районные отделы Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия направляют результаты ПЦР-анализа на коронавирус не в республиканский орган агентства, а непосредственно обследованным, благодаря чему сократится время ожидания результатов анализов.

На совещании отмечалось, что время дозвона до телефонного номера 103 сократилось с 1,5 минут до 15 секунд, а также налажена работа самых опытных операторов во время поступления наибольшего количества звонков (с 18:00 до 24:00).