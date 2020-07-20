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  20 июля 2020
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Эксперт заявил, что вторая волна коронавируса в мире будет более легкой

CentralAsia (CA) -  Вторая волна коронавируса будет значительно более легкой, поскольку коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы, заявил РИА Новости известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Ученый руководил совместным исследованием иммунологов Миланского госуниверситета и специалистов Национального института астрофизики Италии, которое было посвящено проблеме воздействия УФ-излучения солнечного спектра на коронавирус. Препринт, содержащий материалы этой научной работы, был опубликован в июне с тем, чтобы оперативно познакомить ученых других стран с важной информацией, касающейся пандемии COVID-19.

Итальянские биологи поместили вирус Covid-19 в капельки воды, воспроизведя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах. В ходе экспериментов было установлено, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах буквально в течение считанных секунд способно вызвать полную инактивацию вируса. Ученые также выявили связь между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения в конкретном месте, тем меньше там регистрировалось случаев заражения коронавирусом.

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», - заявил он.

При этом Клеричи отметил, что коронавирус, который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе в начале эпидемии в феврале.

«Это тот же самый вирус, который не претерпел существенных изменений и остается весьма агрессивным. Но после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы он будет серьезно ослаблен. Скажем, если раньше мы наблюдали присутствие тысячи активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного УФ-излучения их число уменьшится в десятки раз и сократится до единиц. Солнечные лучи приводят к инактивации вируса», - подчеркнул он.

В качестве еще одной важной причины, по которой вторая волна должна пройти более мягко, Клеричи назвал значительно большую готовность всей медицинской системы к борьбе с COVID-19.

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