В Фергану из Южной Кореи завезли 4 тысячи экспресс-тестов для коронавируса, показывающих результат за 10 минут

CentralAsia (UZ) - В Ферганскую область из Южной Кореи завезли 4 тысячи экспресс-тестов, позволяющих выявить коронавирусную инфекцию. Преимущество этих тестов заключается в том, что они показывают оперативный и точный результат всего за 5-10 минут, сообщило УзА.



В настоящее время в Узбекистане для выявления коронавируса используется

ПЦР-диагностика. При этом для получения результата требуется не менее 6-8 часов. Имеются случаи, когда ответа ждут и по 5-6 дней. В областях часто с этой проблемой сталкиваются водители грузовиков. Отныне этот недостаток будет устранен.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев в ходе своего недавнего визита в Южную Корею договорился о поставках экспресс-тестов для выявления коронавируса. 20 июля в область привезли первую партию тестов.

Эти экспресс-тесты не только выявляют наличие инфекции, но и показывают, переболел ли уже человек коронавирусом или нет. Главное, обеспечивается экономия времени. В эти дни экспресс-тесты уже используются на погранично-пропускных пунктах, а также в крупных организациях и на предприятиях.