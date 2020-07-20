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  20 июля 2020
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В Фергану из Южной Кореи завезли 4 тысячи экспресс-тестов для коронавируса, показывающих результат за 10 минут

CentralAsia (UZ) -  В Ферганскую область из Южной Кореи завезли 4 тысячи экспресс-тестов, позволяющих выявить коронавирусную инфекцию. Преимущество этих тестов заключается в том, что они показывают оперативный и точный результат всего за 5-10 минут, сообщило УзА.

В настоящее время в Узбекистане для выявления коронавируса используется
ПЦР-диагностика. При этом для получения результата требуется не менее 6-8 часов. Имеются случаи, когда ответа ждут и по 5-6 дней. В областях часто с этой проблемой сталкиваются водители грузовиков. Отныне этот недостаток будет устранен.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев в ходе своего недавнего визита в Южную Корею договорился о поставках экспресс-тестов для выявления коронавируса. 20 июля в область привезли первую партию тестов.

Эти экспресс-тесты не только выявляют наличие инфекции, но и показывают, переболел ли уже человек коронавирусом или нет. Главное, обеспечивается экономия времени. В эти дни экспресс-тесты уже используются на погранично-пропускных пунктах, а также в крупных организациях и на предприятиях.

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