Bloomberg: Российская элита получила доступ к вакцине еще в апреле?

CentralAsia (CA) - Десятки представителей российской деловой и политической элиты получили доступ к экспериментальной вакцине против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, еще в апреле, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники среди миллиардеров и топ-менеджеров крупных компаний.

Программа, в рамках которой представители деловой и политической элиты получили дозы экспериментальной вакцины, законная, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных участников, сказал агентству человек, знакомый с ходом испытаний.

Неясно, каким образом отбирали участников программы, пишет агентство. По его данным, речь идет о нескольких сотнях человек. Агентству удалось подтвердить десятки случаев, но никто не разрешил указывать свою фамилию. Пациентам делают прививки, плату за это не взимают. В компании UC Rusal прививки были сделаны многим топ-менеджерам, утверждают источники издания.

Один из топ-менеджеров, которому была введена вакцина, сказал Bloomberg, что у него не было побочных эффектов. По его словам, он решил рискнуть, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью и проводить бизнес-встречи в обычном формате. Другие люди сказали, что после инъекции у них была повышенная температура и боль в мышцах.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от Covid-19.

«Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», - сказал он Интерфаксу. А директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов сказал агентству: «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи».