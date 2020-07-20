В России впервые за долгое время за сутки выявили меньше шести тысячи новых случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зафиксировано 5940 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1556 (26,2%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено зарегистрировано 777 486 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 25 миллионов лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 259 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 272 681 человек.