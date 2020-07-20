За сутки в России от коронавируса скончались еще 85 человек

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 85 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге – 26 и Москве – 15.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 427 человек. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 777 486 человек, из них вылечились 553 602 пациента, под медицинским наблюдением остается 272 681 человек.