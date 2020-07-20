«Не получили ни копейки»: узбекистанский фельдшер рассказал, как работают сотрудники скорой помощи

- Узбекистан, общество
- 14:20, 20 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Узбекистанский фельдшер рассказал о том, как сильно изменилась работа сотрудников скорой медицинской помощи и увеличении зараженных коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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? На данный момент пандемия в Ташкенте набирает обороты. Зараженных вирусной инфекцией становится все больше и больше. ? Но, в эти трудные времена в сторону работников 103, которые борются с этим злым вирусом, посылаются очень много негатива. ? Хочу вам сказать, 103 опаздывает на вызов не из за сотрудника. Эта проблема аппарата здравоохранения и нехватки многих ресурсов. 1️⃣ Сотрудники СМП работают не покладая рук. 100-200 вызовов с одного района увеличились втрое и теперь они получают по 600-700 вызовов за одну смену. 2️⃣ Они обедают в 6 - 7 часов вечера, а ужинают то вовсе в 1 - 2 ночи. И то, берут еду на вынос чтобы быстренько поесть и поехать дальше. ❗️ Если вы увидите машину скорой помощи в котором кушают сотрудники 103, не спешите делать выводы и снимать все это на камеру. 3️⃣ На днях СМП выделили 50 стареньких дамасов, но не за счет новых сотрудников. А за счет того, чтобы разделить фельдшера и врача одной машины. То есть теперь они работают раздельно и один сотрудник выполняют работу за двоих. 4️⃣ Самое главное, борьба с Covid19 забирает большую часть их времени. 90% заявок приходят с беспокойством температуры, потери вкуса, пневмонии. СЭС и поликлиника не справляются с нагрузкой и передают дела в СМП. Потому что после сдачи теста на коронавирус, нужно ждать 5-8 дней. И когда на covid19 анализ сдал но ещё не подтверждён, для этого больного едет простоя бригада, а не специально бригада. 5️⃣ Но, за все время сотрудники 103, которые ставят свою жизнь и жизнь родных в опасность, не получили ни копейки денег в качестве поощрения или же эти 6% в качестве бонуса. 6️⃣ Среди нас становится все больше больных с пневмонией. ❗️ Но министерство здравоохранения и другие вышестоящие органы не помогают нам с этим. . . . #скорая_помощь #скораяпомощь #смп #emhelp #неотложка #фельдшер #врач #здравоохранение #таш103 #ссинмп #минздрав #медколледж #студентмедик #медики #медицина #скорая #ambulance #дежурство #любимыйгородможетспатьспокойно #ссмп #док #ктоеслинемы #карантин #црб #firstaid #бригада #бригадасмп #коронавирус
По его словам, в эти дни «пандемия в Ташкенте набирает обороты» и зараженных «становится все больше и больше».
В эти трудные времена в сторону работников 103, которые борются с этим злым вирусом, посылается очень много негатива. Хочу вам сказать, 103 опаздывает на вызов не из-за сотрудника. Эта проблема аппарата здравоохранения и нехватки многих ресурсов, – пишет фельдшер.
Он отметил, что число звонков с одного района увеличилось втрое.
Сотрудники СМП работают не покладая рук. 100-200 вызовов с одного района увеличились втрое и теперь они получают по 600-700 вызовов за одну смену, – подчеркнул автор.
Также он добавил, что сотрудники СМП из-за загруженного графика не успевают вовремя обедать и ужинать.
«Они обедают в 6 - 7 часов вечера, а ужинают то вовсе в 1 - 2 ночи. И то, берут еду на вынос чтобы быстренько поесть и поехать дальше. Если вы увидите машину скорой помощи в котором кушают сотрудники 103, не спешите делать выводы и снимать все это на камеру», – говорится в посте.
Он также напомнил, что на днях было выделено 50 автомобилей Damas, для того, чтобы разделить фельдшера и врача.
То есть теперь они работают раздельно и один сотрудник выполняют работу за двоих, – объясняет фельдшер.
Автор также заявил, что борьба с COVID-19 занимает большую часть их времени.
«90% заявок приходят с беспокойством температуры, потери вкуса, пневмонии. СЭС и поликлиника не справляются с нагрузкой и передают дела в СМП. Потому что после сдачи теста на коронавирус, нужно ждать 5-8 дней. И когда анализ на COVID-19 сдан, но ещё не подтверждён, для этого больного едет простая бригада, а не специальная бригада», – добавил фельдшер.
Кроме этого, он отметил, что за это время сотрудники 103 не получили никаких денег в качестве бонуса.
«За все время сотрудники 103, которые ставят свою жизнь и жизнь родных в опасность, не получили ни копейки денег в качестве поощрения или же эти 6% в качестве бонуса. Среди нас становится все больше больных с пневмонией. Но министерство здравоохранения и другие вышестоящие органы не помогают нам с этим», – отметил автор.