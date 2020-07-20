Британские исследователи выявили шесть типов коронавируса по симптомам

CentralAsia (CA) - Ученые Королевского колледжа Лондона выявили шесть различных типов нового коронавируса Covid-19.



Как сообщается в исследовании, каждый из типов отличается определенной группой симптомов. Также эти типы отличаются по тяжести заболевания и необходимости респираторной поддержки во время госпитализации.



ученые утверждают, что полученные данные имеют важное значение для клинического лечения COVID-19 и могут помочь врачам определить, кто подвергается наибольшему риску и может нуждаться в госпитализации во время второй волны коронавируса.



Хотя постоянный кашель, лихорадка и потеря обоняния обычно выделяются в качестве трех ключевых симптомов COVID-19, полученные данные, показывают, что люди также могут испытывать широкий спектр различных симптомов, включая головные боли, мышечные боли, усталость, диарею, потерю аппетита, одышку и многое другое. Прогрессирование заболевания и исход также значительно различаются у разных людей - от легких симптомов гриппа или простой сыпи до тяжелой или смертельной болезни, говорится в статье.



Чтобы выяснить, появляются ли определенные симптомы вместе и как это связано с прогрессом заболевания, исследовательская группа наблюдала 1600 человек в США и Великобритании. Информацию они собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, которое было создано специально для изучения признаков заболевания.



По результатам исследования названы шесть типов Covid-19:





Гриппоподобный, без лихорадки: головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди, отсутствие лихорадки;

Гриппоподобный с лихорадкой: головная боль, потеря обоняния, кашель, боль в горле, охриплость, лихорадка, потеря аппетита;

Желудочно-кишечный тракт: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, диарея, боль в горле, боль в груди, отсутствие кашля;

Первый уровень: усталость, головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, охриплость, боль в груди;

Второй уровень: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, охриплость, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли;